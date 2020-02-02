HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meral Akşener şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı

Meral Akşener şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 12:51 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, perşembe günü başladığı İzmir turuna bugün de devam etti. PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce Bayraklı Adliyesi'ne yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adliye binası önündeki anıtını ziyaret eden Akşener, çelenk bırakıp, dua okudu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, perşembe günü geldiği İzmir'de, temas ve ziyaretlerini bugün de sürdürdü. Akşener, programın son gününde ilk ziyaretini Bayraklı Adliyesi'ne gerçekleştirdi. Akşener'i burada partililer karşıladı. TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da, Meral Akşener'e eşlik etti.

FETHİ SEKİN'İN ANITINA ÇELENK BIRAKTI

2017 yılında Bayraklı Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli polis memuru Fethi Sekin'in C kapısı girişinde bulunan anıtına çelenk bırakan Akşener, şehitler için dua okudu. Akşener, burada kendisini bekleyen partililerle bir süre sohbet ettikten sonra Çeşme ilçesindeki programlara katılmak üzere, Bayraklı Adliyesi'nden ayrıldı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandıAnkara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fethi Sekin Meral Akşener Çelenk

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus savaş uçakları Halep’i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Rus savaş uçakları Halep’i vurdu

Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i çocuk 12 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da yaşlı adam yanan evinde ölü bulundu

Bursa'da yaşlı adamın feci ölümü

İstanbul Güvenlik A.Ş.’ye Deniz Gürhan atandı! Deniz Gürhan kimdir?

Eski SAS komandosu müdür oldu

Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı

Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı

Rusya’da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

Gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.