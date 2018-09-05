Mercedes'in ilk elektrikli otomobili sizi kendisine hayran bırakacak!

Buna ek olarak ısıtmalı koltuklar, 19 inçlik tekerlekler, rose gold döşeme detayları ve adaptif farlar ise standart olarak araç ile beraber geliyor. İsteğe bağlı özelliklerde ise 64 renkli ortam ışıklandırması ve Mercedes'in sürücü asistanı paketi bulunuyor.

Bunun dışında gelen açıklamaya göre Mercedes-Benz, önümüzdeki yıllarda daha fazla elektrikli otomobil üretebilmek için Ar-Ge çalışması yapmakta. EQC ise Mercedes'in EQ serisi elektrikli araçlarından ilki olarak karşımıza çıkmış durumda.

Aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda net bir bilgi verilmedi.

Kaynak: Teknolojioku

