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Mercedes'in ilk elektrikli otomobili sizi kendisine hayran bırakacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.09.2018 11:25 | Son Güncelleme

Alman otomobil devi Mercedes'in ilk elektrikli otomobili sonunda görücüye çıktı.

Mercedes'in ilk elektrikli otomobili sizi kendisine hayran bırakacak!

Aralarında Mercedes'in de bulunduğu Alman otomobil üreticileri elektrikli araçlar konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Firmanın ilk elektrikli otomobili resmi olarak tanıtıldı.
İşte Mercedes'in ilk elektrikli otomobili!

Mercedes-Benz EQC ismini alan araç, ''all-wheel drive'' özelliğine sahip bir SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. 320 kilometrelik menzil sunan otomobil, Mercedes'in ilk elektrikli otomobili olma özelliğine sahip. İsviçre'deki Dieter Zetsche adlı etkinlikte tanıtılan araç, Mercedes tarafından "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak sunuldu.

Tam adı Mercedes-Benz EQC400 4MATIC olan SUV, ABD'de 2020 yılında yollara çıkmış olacak. Fiyatlar hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, aracın üretimi 2019 yılında Almanya'da başlanacağı söylendi.
Teknolojik bir otomobil: Mercedes-Benz EQC400 4MATIC

Mercedes, EQC'nin 80 kilowatt-saatlik bir şarj aletiyle, 40 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj edilebileceğini belirtti. Aracın diğer elektrikli otomobillerden ayıran en önemli özelliği ise içerisinde barındırdığı teknolojiler. EQC, Mercedes'in yeni MBUX arayüzlü eğlence ve bilgi sistemine sahip. Aracın ön tarafında 10.25 inçlik büyük bir ekran bulunuyor.
Mercedes-Benz'in ilk elektrikli otomobilinin videosu!
video:

Buna ek olarak ısıtmalı koltuklar, 19 inçlik tekerlekler, rose gold döşeme detayları ve adaptif farlar ise standart olarak araç ile beraber geliyor. İsteğe bağlı özelliklerde ise 64 renkli ortam ışıklandırması ve Mercedes'in sürücü asistanı paketi bulunuyor.

Bunun dışında gelen açıklamaya göre Mercedes-Benz, önümüzdeki yıllarda daha fazla elektrikli otomobil üretebilmek için Ar-Ge çalışması yapmakta. EQC ise Mercedes'in EQ serisi elektrikli araçlarından ilki olarak karşımıza çıkmış durumda.

Aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda net bir bilgi verilmedi.

Kaynak: Teknolojioku

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mercedes Elektrikli Otomobil

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