Merdiven altı estetik ameliyatlarda karşılaşılan en yaygın 10 hata

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, gerekli bilgi ve belgeye sahip olmayan kişilere yaptırılan kozmetik cerrahi işlemi sonrasında en sık karşılaşılan komplikasyonlar hakkında şu bilgileri verdi:

İşte en sık karşılaşılan komplikasyonlar

HEMATOM (KAN TOPLAMASI) Hematom, büyük, ağrılı, morluk şeklinde görünen kan dolu bir hava boşluğudur. Meme büyütme ve yüz gerdirmeden sonra meydana gelebilir. Kan toplanması çok fazlaysa veya hematom olan kısım hızla büyüyorsa kanı boşaltmak için ek işlemler gerekebilir.

SEROMA Seroma, serum veya steril vücut sıvısı, cilt yüzeyinin altında birikerek şişmeye ve bazen de ağrıya neden olduğunda ortaya çıkan bir durumdur. Seroma enfekte olabileceğinden, genellikle iğne ile boşaltılır.

KAN KAYBI Kontrol altına alınamayan kan kaybı, kan basıncında düşmeye bağlı olarak potansiyel olarak ölümcül sonuçlara yol açabilir. Ameliyat masasında ve ameliyattan sonra bile kan kaybı yaşanabilir.

ENFEKSİYON En sık görülen komplikasyonlardan biridir. Meme büyütme ve selülit operasyonundan sonra ortaya çıkar. Bazı durumlarda, enfeksiyonlar şiddetli olabilir ve antibiyotik tedavisi gerektirebilir.

SİNİR HASARI Uyuşma ve karıncalanma gibi durumlar sık görülür ve bunlar sinir hasarının belirtileri olabilir. Çoğu zaman sinir hasarı geçicidir ancak bazı durumlarda kalıcı olabilir. Çoğu kadın bu tarz yetersiz yer ve kişilerce yapılan meme büyütme ameliyatından sonra duyarlılıkta birtakım değişiklikler gözlemler ve duyarlılık değişikliği gözlemleyenlerin birçoğu meme ucu duyumunda kalıcı değişiklikler yaşar.

DERİN TOPLARDAMAR PIHTILAŞMASI VE AKCİĞER EMBOLİSİ Derin toplardamar pıhtılaşması, genellikle bacaklarda derin toplardamarlarda kan pıhtılarının oluştuğu bir durumdur. Bu pıhtılar ayrılıp akciğerlere gittiğinde ise akciğer embolisine neden olur.

ORGAN HASARI Liposuction (yağ aldırma) işlemi iç organlarda travmatik etkilere neden olabilir. Cerrahi sonda iç organlarla temas ettiğinde bu organlarda delinme ve sonrasında patlak oluşabilir. Açılan bu delikler ölümcül sonuçlar doğurabilir.

YARA İZİ Ameliyatınız anormal derecede kırmızı ve kalın kabarık türde yara izleriyle sonuçlanabilir. Estetik cerrahi, görünüşünüzü iyileştirmeye çalıştığından, bu tarz yara izleri sizin için rahatsız edici olacaktır.

GENEL GÖRÜNÜMDEN MEMNUN OLMAMA Meme ameliyatı geçiren kişiler, şekil veya asimetri problemleri yaşayabilir, yüz bölgesinde bir ameliyat geçirenler ise sonuçtan hoşlanmayabilirler.