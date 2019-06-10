KADIN

Merdiven altı estetik ameliyatlarda karşılaşılan en yaygın 10 hata

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 10.06.2019 10:43 | Son Güncelleme

Her ameliyatta olduğu gibi plastik cerrahide de komplikasyonlar nadir olarak görülür. Fakat doktorunuzu ve ameliyatınızın yapılacağı yeri yeterince araştırmadıysanız, basit bir operasyon bile çok riskli hale gelebilir.

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, gerekli bilgi ve belgeye sahip olmayan kişilere yaptırılan kozmetik cerrahi işlemi sonrasında en sık karşılaşılan komplikasyonlar hakkında şu bilgileri verdi:

İşte en sık karşılaşılan komplikasyonlar

HEMATOM (KAN TOPLAMASI)

HEMATOM (KAN TOPLAMASI)
Hematom, büyük, ağrılı, morluk şeklinde görünen kan dolu bir hava boşluğudur. Meme büyütme ve yüz gerdirmeden sonra meydana gelebilir. Kan toplanması çok fazlaysa veya hematom olan kısım hızla büyüyorsa kanı boşaltmak için ek işlemler gerekebilir.

SEROMA

SEROMA
Seroma, serum veya steril vücut sıvısı, cilt yüzeyinin altında birikerek şişmeye ve bazen de ağrıya neden olduğunda ortaya çıkan bir durumdur. Seroma enfekte olabileceğinden, genellikle iğne ile boşaltılır.

KAN KAYBI

KAN KAYBI
Kontrol altına alınamayan kan kaybı, kan basıncında düşmeye bağlı olarak potansiyel olarak ölümcül sonuçlara yol açabilir. Ameliyat masasında ve ameliyattan sonra bile kan kaybı yaşanabilir.

ENFEKSİYON

ENFEKSİYON
En sık görülen komplikasyonlardan biridir. Meme büyütme ve selülit operasyonundan sonra ortaya çıkar. Bazı durumlarda, enfeksiyonlar şiddetli olabilir ve antibiyotik tedavisi gerektirebilir.

SİNİR HASARI

SİNİR HASARI
Uyuşma ve karıncalanma gibi durumlar sık görülür ve bunlar sinir hasarının belirtileri olabilir. Çoğu zaman sinir hasarı geçicidir ancak bazı durumlarda kalıcı olabilir. Çoğu kadın bu tarz yetersiz yer ve kişilerce yapılan meme büyütme ameliyatından sonra duyarlılıkta birtakım değişiklikler gözlemler ve duyarlılık değişikliği gözlemleyenlerin birçoğu meme ucu duyumunda kalıcı değişiklikler yaşar.

DERİN TOPLARDAMAR PIHTILAŞMASI VE AKCİĞER EMBOLİSİ

DERİN TOPLARDAMAR PIHTILAŞMASI VE AKCİĞER EMBOLİSİ
Derin toplardamar pıhtılaşması, genellikle bacaklarda derin toplardamarlarda kan pıhtılarının oluştuğu bir durumdur. Bu pıhtılar ayrılıp akciğerlere gittiğinde ise akciğer embolisine neden olur.

ORGAN HASARI

ORGAN HASARI
Liposuction (yağ aldırma) işlemi iç organlarda travmatik etkilere neden olabilir. Cerrahi sonda iç organlarla temas ettiğinde bu organlarda delinme ve sonrasında patlak oluşabilir. Açılan bu delikler ölümcül sonuçlar doğurabilir.

YARA İZİ

YARA İZİ
Ameliyatınız anormal derecede kırmızı ve kalın kabarık türde yara izleriyle sonuçlanabilir. Estetik cerrahi, görünüşünüzü iyileştirmeye çalıştığından, bu tarz yara izleri sizin için rahatsız edici olacaktır.

GENEL GÖRÜNÜMDEN MEMNUN OLMAMA

GENEL GÖRÜNÜMDEN MEMNUN OLMAMA
Meme ameliyatı geçiren kişiler, şekil veya asimetri problemleri yaşayabilir, yüz bölgesinde bir ameliyat geçirenler ise sonuçtan hoşlanmayabilirler.

ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI

ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI
Anestezi uygulaması tecrübeli uzmanlar ve yeterli donanım olmadan gerçekleştirilirse akciğer enfeksiyonları, felç, kalp krizi veya ölüm gibi komplikasyonlara neden olabilir. Anestezi farkındalığı veya ameliyatın ortasında uyanma çok nadir görülür, ancak mümkündür. Yaygın olan anestezi riskleri şunlardır: Titreme, Mide bulantısı ve kusma, Şaşkın ve aklı karışmış olarak uyanmak. Tüm bu risklerden uzak durmak için yeterli donanım ve tecrübeye sahip uzmanlar ve kurumlar ile bağlantı kurulmalıdır.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
estetik operasyonlarda dikkat edilmesi gerekenler estetik operasyon

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Mastürbasyon, yogadan daha rahatlatıcı!

Mastürbasyon, yogadan daha rahatlatıcı!

Neye iyi geldiğini bilseniz bol bol tüketirsiniz!

Neye iyi geldiğini bilseniz bol bol tüketirsiniz!

Bu hafta neredeyse tüm gezegenler birbirine karşı! Bakın bizi nasıl bir hafta bekliyor?

Bu hafta neredeyse tüm gezegenler birbirine karşı! Bakın bizi nasıl bir hafta bekliyor?

Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama her gün duş almak iyi bakterileri öldürüyor

Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama her gün duş almak iyi bakterileri öldürüyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce güvenlik! Prezervatife benzetildi alay konusu oldu

Önce güvenlik! Prezervatife benzetildi alay konusu oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sedeften egzamaya, mantardan sivilceye varana dek...

Sedeften egzamaya, mantardan sivilceye varana dek...

Bu yöntem ölüme yol açıyor! Güzelleşeyim derken...

Bu yöntem ölüme yol açıyor! Güzelleşeyim derken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kaşlarımı nasıl dolgunlaştırabilirim?' sorusunun cevabı! İşte en kolay 10 yol

'Kaşlarımı nasıl dolgunlaştırabilirim?' sorusunun cevabı!

Kendinizi soyunma kabininde mutsuz hissediyorsanız işte nedeni!

Çoğu kişinin başına geliyor! Soyunma kabininde olan şey...

Tüm dünyada kullanılıyor! Dökülen saçlarınız kaderiniz olmasın

Tüm dünyada kullanılıyor! Herkesin sorunu olan saç dökülmesi...

Selülitten kurtulmanın yolu kuru fırçalamadan geçiyor! İşte faydaları

Selülitten kurtulmanın yolu bundan geçiyor! Hem de evde yapabilirsiniz

Sharon Stone üstsüz pozuyla gündem oldu! 61 yaşındaki yıldızın sırrı bakın ne?

Pozu olay oldu! Sırrını bakın neye bağlıyor?

Lahana yemek, vazelin sürmek hatta hipnoz göğüsleri büyütebilir mi? İşte 'göğüs efsaneleri'

Lahana yemek, vazelin sürmek hatta hipnoz göğüsleri büyütebilir mi? İşte 'göğüs efsaneleri'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.