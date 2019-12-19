KADIN

Merdiven altı estetik görme kaybına bile neden olabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ESTETİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünden Op. Dr. Ahmet Aydın, merdiven altı uygulanan botoks, dolgu gibi işlemlerin kalıcı şekil bozukluklarına neden olabileceğine dikkat çekti.

Merdiven altı estetik görme kaybına bile neden olabilir

Op. Dr. Ahmet Aydın uygun olmayan koşullarda yapılan estetik müdahaleler için uyarılarda bulundu. Aydın, “Merdiven altı uygulanan botoks, dolgu gibi işlemler sonrası ağız köşesinde düşme ve kayma, kaş asimetrisi, göz kapağında görmeyi etkileyecek düzeyde düşüklük hatta çift görme gibi birçok problem ortaya çıkabilir” dedi.

Aydın, son yıllarda botoks, dolgu gibi cerrahi dışı estetik girişimlere duyulan ilginin arttığını belirterek “Dolgu, botoks, prp, mezoterapi gibi cerrahi olmayan estetik girişimler yalnızca klinik, hastane ve muayenehane ortamında bir Dermatoloji veya Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı tarafından yapılmalı. Güzellik salonları, kuaförler, masaj salonları gibi yerlerde bu estetik müdahalelerin yapılması kanunen uygun değil. Uygun olmayan yerlerde, uygun olmayan kişilerce yapılan işlemler sonrası enfeksiyon başta olmak üzere her türlü problemin ortaya çıkabileceği unutulmamalı. Hastalar işlem öncesi kullanılacak olan malzemenin markasını, son kullanma tarihini hatta uygulayacak olan kişinin uzmanlık diplomasını sorgulamaktan çekinmemeli. Bununla birlikte uygulanacak olan malzemenin yalnızca kendileri için kullanılacağından da emin olmaları gerekiyor” dedi.

iStock-620986686

GÖRMENİZİ ENGELLEYEBİLİR

Doğru yerlerde ve doğru ellerde uygulanan botoksun başarıyla sonuçlandığını ifade eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu: “Uygulanan malzeme kaliteli bile olsa, uygulama dozlarının yanlış planlanması veya estetik yüz anatomisinin yeterince doğru bilinmemesi bu problemlerin oluşmasına sebep olabilir. Yanlış ellerde yapılan uygulamalar sonrası ağız köşesinde düşme ve kayma, kaş asimetrisi, göz kapağında görmeyi etkileyecek düzeyde düşüklük hatta çift görme gibi birçok problem ortaya çıkabilir. Bu deformasyonların düzeltilmesi hastadan hastaya değişiklik gösterir. Özellikle kaş asimetrileri, estetik yüz anatomisine hakim uzmanlarca küçük dozlarda botoks uygulamaları ile düzeltilebilir. Bu tarz küçük müdahaleler ile düzeltilmeyen durumlar için 6-8 ay botoksun etki süresinin geçmesini beklemek en doğru karar. Dolgu uygulamalarındaki durum ise daha farklı. Yasadışı yollardan ülkemize getirilen, etkin maddesi bilinmeyen, onay almamış birçok madde, ucuz estetik dolgu maddeleri olarak kanunsuz bir şekilde uygulanıyor. Bu tarz durumlarda sonuçların düzeltilmesi oldukça güç olmakla birlikte, kalıcı şekil bozuklukları oluşturabiliyor.”

(DHA)

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
En çok göğüs ve popo bölgesi etkileniyorEn çok göğüs ve popo bölgesi etkileniyor
Sarkmalara çözüm! Yıllar sonra ile dik kalabiliyorSarkmalara çözüm! Yıllar sonra ile dik kalabiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merdiven altı estetik merdiven altı güzellik salonu

En Çok Okunan Haberler

Önemli uyarı! Günde 5 porsiyon yerseniz...

Önemli uyarı! Günde 5 porsiyon yerseniz...

Paça çorbası tarifi ve paça çorbasının faydaları

Paça çorbası tarifi ve paça çorbasının faydaları

Kimin sinirleri bozulmadı ki? Bu sırrı siz de öğrenin

Kimin sinirleri bozulmadı ki? Bu sırrı siz de öğrenin

Regl dönemi için üretildi! Üç tampon sıvı emiyor

Regl dönemi için üretildi! Üç tampon sıvı emiyor

Gerçek olan bu! Kendinizi başkasıyla kıyaslamayın

Gerçek olan bu! Kendinizi başkasıyla kıyaslamayın

En çok göğüs ve popo bölgesi etkileniyor

En çok göğüs ve popo bölgesi etkileniyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yüzün birdenbire çökmesi ne anlama geliyor?

Yüzün birdenbire çökmesi ne anlama geliyor?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hangi yüz tipi erken yaşlanır?

Hangi yüz tipi erken yaşlanır?

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yıla kusursuz çene hattı uygulaması sayesinde kusursuz girin

Yeni yıla kusursuz çene hattı uygulaması sayesinde kusursuz girin

Obezite ameliyatı sonrası sarkan cilde tek seanslık çözüm

En çok göğüs ve popo bölgesi etkileniyor

Memedeki sarkmalara çözüm! Yıllar sonra ile dik kalabiliyor

Sarkmalara çözüm! Yıllar sonra ile dik kalabiliyor

Göz altı torbalarına mezoterapi uygulaması

Göz altı torbalarına mezoterapi uygulaması

'Estetik cerrahiyi, plastik cerrahlar yapmalı'

Estetik operasyonu kuaför yapamaz

Silikonla meme büyütme ameliyatları

Meme büyütme işleminden sonra kanser riski artar mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.