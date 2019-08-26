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Merkel ve Trump Fransa'da görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "ABD ile Çin arasında iyi bir anlaşma yapılırsa bundan memnuniyet duyacağımızı çoğu zaman ifade ettim. Çünkü bu hepimizin çıkarına"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ile Çin arasında ticari alanda bir anlaşma yapılmasından memnuniyet duyacağını söyledi.

Merkel, Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Merkel, ticari alanda Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında derinlemesine görüşmeler yapılmasından yana odluğunu belirtti.

ABD ile ticari ilişkilerin yoğunlaşmasını istediklerini ifade eden Merkel, Almanya’nın bu konuda çaba sarf edeceğini kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlikle ilgili bir soruya yanıt veren Merkel, "ABD ile Çin arasında iyi bir anlaşma yapılırsa bundan memnuniyet duyacağımızı çoğu zaman ifade ettim. Çünkü bu hepimizin çıkarına." dedi.

Rusya’nın yeniden G7 formatına katılıp katılmamasına ilişkin bir soruya da Merkel, "Ukrayna Devlet Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile Minsk sürecinde ilerleme sağlanmasına bakacağız. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile küçük ilerlemeler sağladık. Gelecek aylarda bunları değerlendireceğiz. Sorunların çözülmesiyle ilgileniyorum. Dünyada çözülmesi gereken çok sorun var." şeklinde cevap verdi.

Merkel, DEAŞ ile mücadeleye yönelik olarak da ABD ile nasıl bir iş birliği yapılacağını diğer AB ülkeleriyle koordine edeceklerini, bunun ortak bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı Merkel, "G7'nin yeni rüya takımı (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron ile Trump mı?" şeklindeki soruya da, "G7’nin rüya takımı G7’dir." şeklinde yanıt verdi.

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