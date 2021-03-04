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Merkel, Wirecard skandalında ifade verecek

04.03.2021 20:13 | Son Güncelleme:
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Merkel, Wirecard skandalında ifade verecek

Almanya’nın en büyük finans skandalı olarak kayıtlara geçen Wirecard soruşturması kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in tanık sıfatıyla Nisan ayı sonunda Federal Meclis’teki Wirecard Soruşturma Komitesi’ne ifade verecek.Almanya’nın en büyük finans skandalı olarak kayıtlara geçen Wirecard soruşturması kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in tanık sıfatıyla Nisan ayı sonunda Federal Meclis’teki Wirecard Soruşturma Komitesi’ne ifade verecek.

Almanya’nın en büyük finans skandalı olarak kayıtlara geçen Wirecard soruşturması kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in tanık sıfatıyla Nisan ayı sonunda Federal Meclis’teki Wirecard Soruşturma Komitesi’ne ifade verecek.
Almanya’nın en büyük finans skandalı olarak kayıtlara geçen Wirecard soruşturması kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in tanık sıfatıyla Nisan ayı sonunda Federal Meclis’teki Wirecard Soruşturma Komitesi’ne ifade verecek. Wirecard skandalı kapsamında Başbakan Merkel’den önce Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Ekonomi Bakanı Peter Altmeier skandal kapsamında ifade vereceği bildirildi.
Altmeier’ın 20 Nisan’da ifade vermesi beklenirken, Scholz’un ifadesinden 1 gün sonra 23 Nisan’da ise Merkel’in ifade vereceği öne sürüldü.

Wirecard skandalı
Almanya’da finans sektöründe geleceği en parlak şirket olarak görülen Wirecard, 2019 yılında yaşanılan yolsuzluk neticesinde 1.9 milyar eurodan daha fazla paranın kaybolması üzerine ortaya çıkmış ve 2020 yılında şirket iflasını istemişti. Savcı, Wirecard’da gerçekleştirilen dolandırıcılığın sistematik olduğunu varsayarak soruşturma başlatmıştı.
Kasım 2020’de Münih bölge mahkemesinde görülen iflas davasında, Wirecard AG’nin iflas yöneticisi Michael Jaffe’nin şirketin alacaklıları ile Münih’te yaptığı toplantıda, alacaklıların şirkete karşı 12,5 milyar avro talepte bulunduğu bildirmişti.
1999’da kurulan şirketin hissedarları arasında The Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Societe Generale S.A, Bank of America Corporation ve Citigroup bulunuyor.

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