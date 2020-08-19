Merkez Bankası faiz yükseltmeden nasıl 'örtülü artırımlar' yapıyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Perşembe günkü toplantısında yüzde 8,25 olan gösterge faizi sabit tutma kararı alması bekleniyor. Ancak Merkez Bankası'nın Dolar/TL paritesinin hızla yükselişe geçtiği Ağustos başından bu yana attığı adımlar bankaların borçlanma maliyetlerini yukarı çekerek, piyasadaki faizlerin de yükselmesine neden oluyor.

Temmuz ayı sonunda yüzde 7,70 düzeylerinde bulunan Merkez Bankası'nın ortalama fonlama faizi, Pazartesi günü yüzde 9,31'e ulaştı. Bu, Nisan ayından bu yana görülen en yüksek düzey.

Ortalama fonlama faizi, piyasadaki likidite ihtiyacının karşılanması için Merkez Bankası tarafından, repo ve depo gibi çeşitli enstrümanlarla gecelik ya da haftalık gibi farklı vadelerde yapılan fonlamanın faizlerinin ağırlıklı ortalamasını gösteriyor.

Merkez Bankası, son dönemde kurdaki artışın önüne geçmek için lira likiditesini azaltmaya dönük bir dizi sıkılaştırıcı adım attı. Bu adımlar, bankaların Merkez Bankası'ndan borçlanma maliyetlerini kademeli olarak yukarı çekti.