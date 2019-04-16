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Mermer ocağında kopan telin göğsünü kestiği işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 05:05 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Marmara İlçesinde mermer ocağına arkadaşını ziyarete gelen Hikmet Şahin (32), mermer telinin koparak göğsünde derin kesik açması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mermer ocağında kopan telin göğsünü kestiği işçi öldü

Olay Balıkesir'in Marmara İlçesi Marmara adası Saraylar Mahallesinde öğle saatlerinde bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Hikmet Şahin, başka bir mermer ocağına arkadaşını ziyarete gitti. Şahin'in arkadaşı ile sohbet ettiği sırada bir mermer telinin kopması sonucu, tel şiddetli şekilde Hikmet Şahin'in göğsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle vücudunda derin kesik oluşan Şahin kanlar içerisinde yere yığıldı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Ocaktakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan Hikmet Şahin'i Marmara Merkez Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Hikmet Şahin'in cenazesinin Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Edeler köyünde defin edileceği öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Mermer ölüm

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