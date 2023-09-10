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  4. Mersin'de 3 amatör balıkçı olta ile yakaladı! Boyu 2 metre

Mersin'de 3 amatör balıkçı olta ile yakaladı! Boyu 2 metre

10.09.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tekne ile Akdeniz'e açıklan 3 amatör balıkçı olta ile 2 metrelik orkinos yakaladı. Balığın boyutu karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyen 3 arkadaş, bu anları cep telefonu kamerası ile kayda alıp, sosyal medyada paylaştı.

Mersin'de 3 amatör balıkçı olta ile yakaladı! Boyu 2 metre

Farklı meslek gruplarından 3 arkadaş, hafta sonu sıcaklardan uzaklaşmak ve balık tutmak için tekne ile Akdeniz'e açıldı. 3 arkadaş, bir yandan denize girip serinlerken, bir yandan da balık avlamak için olta attı. Bir süre sonra oltaya büyük bir balık takıldı. 3 arkadaşın güçlükle tekneye çektiği balığın orkinos olduğu anlaşıldı.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Balığın boyutu karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyen 3 arkadaş, bu anları cep telefonu kamerası ile kayda alıp, sosyal medyada paylaştı.

BOYU 2 METRE

Sahile getirilip, tartıya konulan orkinosun 172 kilo, boyunun ise 2 metre olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

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