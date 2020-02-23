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  4. Mersin’de can pazarı! Gürültüyü duyan vatandaşlar sokağa koştu

Mersin’de can pazarı! Gürültüyü duyan vatandaşlar sokağa koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 05:05 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Kayacı Mahallesi’nde Eserkuyu Mevkisinde meydana geldi. Yaylayolu’nda Avgadı Yaylası istikametinden Erdemli istikametine ilerleyen Mehmet E. yönetimindeki otomobil iddiaya göre sağanak yağış esnasında şerit ihlali yaptı. Ardından da karşı şeritte seyir halindeki Saffet B. yönetiminde, içerisinde 3 kişinin daha bulunduğu otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Gürültüyle sokağa inen vatandaşlar durumu güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otomobil içinde sıkışanların da olduğu bilgisiyle kaza yerine itfaiye ekipleri de geldi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle araç içinde sıkışan kazazedeler kurtarılarak ambulanslara alındı. Kazada yaralanan 2’si ağır 5 kişi Erdemli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İçerisinde sürücüyle birlikte 4 kişinin bulunduğu otomobildekilerin, hastaneden taburcu olan yakınlarını evine geri getirdiği esnada kazaya karıştıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Erdemli trafik kazası

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