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Mersin'de denize giren kız kardeşlerden acı haber

16.08.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de denize giren 15 ve 19 yaşlarındaki 2 kız kardeş boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren enişteleri Hakan A. ve ablaları Kübra A. ise hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de denize giren kız kardeşlerden acı haber

Mersin Adanalıoğlu sahilinde denize giren 4 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Esra B. (19) ve kız kardeşi Melek B’nin (15) boğulduğunu belirledi.

BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Hayatını kaybeden kız kardeşlerin boğulma tehlikesi geçiren enişteleri Hakan A. ve ablaları Kübra A. ise sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kız kardeşlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin boğulma

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