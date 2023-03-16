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Mersin'de deprem mi oldu? Mersin'de kaç şiddetinde deprem oldu? Adana'da da hissedildi

16.03.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de deprem mi oldu ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede artçı depremler durmaksızın devam ediyor. Peki Mersin'de deprem mi oldu? Mersin'de kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Mersin'de deprem mi oldu? Mersin'de kaç şiddetinde deprem oldu? Adana'da da hissedildi

Mersin'de sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu sorusunun cevabını araştırıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

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