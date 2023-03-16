Mersin'de deprem mi oldu? Mersin'de kaç şiddetinde deprem oldu? Adana'da da hissedildi

Mersin'de deprem mi oldu ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede artçı depremler durmaksızın devam ediyor. Peki Mersin'de deprem mi oldu? Mersin'de kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...
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