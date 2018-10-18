Mersin'de nehre atladığı iddia edilen Feride'nin cesedi bulundu

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Nehri'nde 6 gündür aranan Feride Y.'nin cesedi bulundu. Arama kurtarma ekipleri, genç kızın cesedini Küme Evler mevkinde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Feride Y.'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Feride Y. iddiaya göre, 13 Ekim Cumartesi günü Mersin Köprüsü’ne gelerek kendisini Göksu Nehri’ne bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisi, Sahil Güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri, Feride Y.’yi arama çalışması başlattı.
İlk ve 2’nci gün köprü çevresinde arama yapan ekipler, diğer günlerde ise çalışmaları Gabuşin Çayı’nın nehirle birleştiği noktada sürdürdü. Arama çalışmaları, son olarak Göksu’nun denize döküldüğü Sökün mevkisine kaydırılmıştı.
Kaynak: DHA
Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!
Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi
KKTC’de 17 yaşındaki kızın babası ve dayısının yaptıkları infial yarattı
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum