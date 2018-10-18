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Mersin'de nehre atladığı iddia edilen Feride'nin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde Göksu Nehri’ne atladığı öne sürülen Feride Y.’nin cesedine ulaşıldı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Nehri'nde 6 gündür aranan Feride Y.'nin cesedi bulundu. Arama kurtarma ekipleri, genç kızın cesedini Küme Evler mevkinde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Feride Y.'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Feride Y. iddiaya göre, 13 Ekim Cumartesi günü Mersin Köprüsü’ne gelerek kendisini Göksu Nehri’ne bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisi, Sahil Güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri, Feride Y.’yi arama çalışması başlattı.

feridsee

İlk ve 2’nci gün köprü çevresinde arama yapan ekipler, diğer günlerde ise çalışmaları Gabuşin Çayı’nın nehirle birleştiği noktada sürdürdü. Arama çalışmaları, son olarak Göksu’nun denize döküldüğü Sökün mevkisine kaydırılmıştı.

feride y

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Mersin Kayıp feride

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