Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

3 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Yangına 3 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor. Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(AA)

