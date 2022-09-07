HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

07.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen orman yangını için ekipler alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. 1 uçak ile 3 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor.

Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

3 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Yangına 3 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor. Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AA-20220907-28830259-28830256-MERSINDE_CIKAN_ORMAN_YANGININA_MUDAHALE_EDILIYOR

AA-20220907-28830259-28830258-MERSINDE_CIKAN_ORMAN_YANGININA_MUDAHALE_EDILIYOR

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk görev yerine giderken hayatını kaybetti! Son mesajları yürekleri burktuİlk görev yerine giderken hayatını kaybetti! Son mesajları yürekleri burktu
Türkiye'den karşı hamle! NATO, AB ve BM'ye 'Yunanistan' mektubuTürkiye'den karşı hamle! NATO, AB ve BM'ye 'Yunanistan' mektubu
Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklamasıAkşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: İki gün zam bir gün indirim! Bugün zam gelmişti: Motorin fiyatları yeniden değişecek (7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: İki gün zam bir gün indirim! Bugün zam gelmişti: Motorin fiyatları yeniden değişecek (7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları)

Türkiye’yi üzen görüntü! 'Kan ağlıyor' diyerek paylaştı…

Türkiye’yi üzen görüntü! 'Kan ağlıyor' diyerek paylaştı…

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu! Mutluluğu ise kısa sürdü

Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu! Mutluluğu ise kısa sürdü

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

Millet İttifakı'nda çatlak! 'HDP olursa masadan kalkarız'

Millet İttifakı'nda çatlak! 'HDP olursa masadan kalkarız'

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.