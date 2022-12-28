HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin'de otomobil şarampole uçtu! 5 Rus turist yaralandı

Mersin'de otomobil şarampole uçtu! 5 Rus turist yaralandı

28.12.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde Rus uyruklu sürücünün kullandığı kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 5 Rus turist yaralandı.

Mersin'de otomobil şarampole uçtu! 5 Rus turist yaralandı

Tarsus'taki kaza dün akşam saatlerinde İncirgediği mevkisinde meydana geldi. Rus turist Viladislav Chernykh'in yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında yolcu konumunda bulunan kendisi gibi Rus turist 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Chernykh'in hastanede jardarmaya verdiği ilk ifadede, güneşin gözünü alması sonucu yolu görememesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

otomobil-sarampole-yuvarlandi-5-yarali_4078_dhaphoto2

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beton mikseri köprüden uçtu! Yaralılar varBeton mikseri köprüden uçtu! Yaralılar var
Nevşin Mengü'den çok konuşulacak Meral Akşener iddiasıNevşin Mengü'den çok konuşulacak Meral Akşener iddiası
Yıl sonunda orduya dünyayı sarsan emir! "En yüksek savaş hazırlığında olun"Yıl sonunda orduya dünyayı sarsan emir! "En yüksek savaş hazırlığında olun"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tarsus

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Putin'den petrol hamlesi! Kararname imzaladı, satışı yasakladı

Putin'den petrol hamlesi! Kararname imzaladı, satışı yasakladı

2022'nin son anketinde zirvede yer alan isim dikkat çekti

2022'nin son anketinde zirvede yer alan isim dikkat çekti

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak Meral Akşener iddiası

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak Meral Akşener iddiası

Seyir halindeki araçtan sarktı başka araca saldırdı

Seyir halindeki araçtan sarktı başka araca saldırdı

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.