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Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 22 kişiye gözaltı

28.09.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı.

Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 22 kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

22 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 22 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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BİR POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin terör saldırısı
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