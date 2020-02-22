HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin'de 6 HDP'li gözaltına alındı

Mersin'de 6 HDP'li gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 13:40 | Son Güncelleme

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası ve örgütsel çalışma yaptıkları iddiasıyla, aralarında HDP ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 6 HDP'li, gözaltına aldı.

Mersin'de 6 HDP'li gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında; mahallelerde örgüt propagandası ve örgütsel çalışma yapan 6 kişiyi belirledi. Ardından şahısların adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, HDP Akdeniz ilçe eş başkanı F.K., Toroslar ilçe eş başkanı C.K., Akdeniz Belediyesi Meclis üyeleri N.A. ile HDP yöneticileri N.D., C.K. ve E.A.'yı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Dehşet anları! Bir anda pompalı tüfekle içeri daldılarDehşet anları! Bir anda pompalı tüfekle içeri daldılar
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
Anahtar Kelimeler:
Mersin PKK Propaganda

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı!

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Survivor'da ağlatan veda!

Survivor'da ağlatan veda!

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

Manisa'da deprem!

Manisa'da deprem!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

16 asırlık tarih binalar arasında kaldı

16 asırlık tarih binalar arasında kaldı

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Diğer Haberler
Soyadı değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

e-Devlet'te bir yeni hizmet daha

Adana'da pompalı tüfekli şahıslar marketi gasp etti! O anlar saniye saniye kamerada

Dehşet anları! Bir anda pompalı tüfekle içeri daldılar

Genç kadını güpegündüz minibüse atıp ormana kaçırdılar! Flaş gelişme

Güpegündüz minibüse atıp ormana kaçırdılar! Flaş gelişme

Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık kararı

Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık kararı

Sarp Sınır Kapısı’ndaki TIR kuyruğu 12 km’ye ulaştı

Kuyruk 12 kilometreye ulaştı

Bu acının tarifi yok... 6 yıldır gözlerini kırpamıyor, kan çanağına dönen gözleri bantla kapatılıyor

Bu acının tarifi yok... 6 yıldır gözlerini kırpamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.