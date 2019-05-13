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Mersin'de çapa motoru devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Mersin'de çapa motoru devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Soy idaresindeki çapa motoru, Karaçukur Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, çapa motorunun römork kısmında bulunan Asiye Soy ve Düriye Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Soy ise yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü Anamur Devlet Hastanesine kaldırdı. Cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Anamur çapa motoru Mersin

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