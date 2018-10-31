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Mersin'de FETÖ/PDY operasyonuna 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 08:41 | Son Güncelleme

MERSİN'de FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda cezaevindeki tutuklulara yardım için para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 5'i tutuklandı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda cezaevindeki tutuklulara yardım için para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 5'i tutuklandı.
​Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevinde kalan FETÖ/PDY üyelerine yardım için para toplandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenlenen operasyonla 20 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Diğer şüpheliler, M.E., G.G., H.D., H.C. ve A.B.S. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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