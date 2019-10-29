HABER

Mersin’de FETÖ'ye 14 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

MERSİN'de FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasını deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA) - MERSİN'de FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasını deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis tarafından yapılan 5 aylık takibin sonunda aralarında örgütün ilçe abisi, ilçe finansçısı ve bölgeci temsilcileri ile terör örgütünün toplantılarına katılıp maddi yardım sağlayan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı opreasyonda 53 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken, 43'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 29'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Suriye'deki Polis Özel Harekat'tan 29 Ekim mesajıSuriye'deki Polis Özel Harekat'tan 29 Ekim mesajı
HDP önündeki eylemde 57'nci günHDP önündeki eylemde 57'nci gün
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Sosyal medyadan paylaştı: Akıncı yeni yuvasında

Sosyal medyadan paylaştı: Akıncı yeni yuvasında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.