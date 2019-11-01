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Mersin'de iş makineli kaçak kazı: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 00:12 | Son Güncelleme

 MERSİN'in Erdemli ve Toroslar ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak kazı yapan 9 kişi, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazı sırasında kullandığı iş makinesi ve çeşitli malzemelere de el konuldu.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Erdemli ve Toroslar ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak kazı yapan 9 kişi, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazı sırasında kullandığı iş makinesi ve çeşitli malzemelere de el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan adli ve önleyici çalışma kapsamında Erdemli ilçesinde izinsiz kaçak kazı yapıldığı bilgisinin elde edilmesi üzerine harekete geçildi. Çalışma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, izinsiz kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan aramada jeneratör, kürek, 2 hilti, el feneri, kazma, çapa aleti ve elektrik uzatma kablosu ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan 2 kişi, ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.
İŞ MAKİNESİ KULLANMIŞLAR
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de merkez Toroslar ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Bölgeye yapılan baskında kaçak kazı yapan 7 kişi daha suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada ekskavatör (paletli kepçe) ele geçirildi. İş makinesine el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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