Mersin'de karların erimesi sonucu dere taştı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'ndaki karların erimesiyle seviyesi yükselen Lemas Deresi'nin taşması sonucu limon bahçeleri ve muz seralarını su bastı.
Havaların ısınmasıyla Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerindeki karlar erimeye başladı. Kar sularının seviyesini yükselttiği Lemas Deresi'nde taşkın yaşandı.
Limonlu Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toros Dağları'ndaki karların eridiğini anlatarak, "Derenin taşması sonucu limon bahçeleri, muz seraları ve dere kenarındaki sitelerin birçoğunun birinci katları sular altında kaldı." dedi.
Aslan, dere yatağının temizlenmesini istediklerini sözlerine ekledi.
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