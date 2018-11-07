MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ilçede tefecilik yaptıkları iddia edilen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen 20 adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden 14'ü yakalanırken, birinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet, tapu, farklı kişilere ait banka dekontları, dijital materyaller, 3 ruhsatsız av tüfeği, bir müştekiden zorla alınan otomobil, yazar kasa ve pos cihazları ile 13 bin 500 lira para ele geçirildi.
Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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