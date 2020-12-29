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  4. Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 23 gözaltı

Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 23 gözaltı

29.12.2020 13:29 | Son Güncelleme:
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Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 23 gözaltı

Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. 3 ay boyunca Tarsus ilçesine bağlı Yenice, Hacıhamzalı ve Günyurdu mahallelerinde tespit edilen şahısları takip eden ekipler, 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramada 4 kilo 960 gram kubar esrar, 30 gram metamfetamin, 10 ecstacy hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklanırken, 18’i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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