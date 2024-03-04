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  4. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu beraber yaşayacak! Hırsızdan sonra bir kamyon eşyayla geldi

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu beraber yaşayacak! Hırsızdan sonra bir kamyon eşyayla geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.03.2024 13:35
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Bir küs bir barışık giden ilişkileriyle tanınan Yalı Çapkını'nın yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu bir süre birlikte yaşayacak. İddiaya göre güzel oyuncunun evine giren hırsızdan sonra sevgilisi harekete geçti.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu beraber yaşayacak! Hırsızdan sonra bir kamyon eşyayla geldi

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’nun Arnavutköy’deki evine hırsız girdi. Yalı Çapkını dizisindeki Seyran rolüyle öne çıkan oyuncu evine hırsız girmesi sonrası sinir krizi geçirdi. Hırsız şokunun ardından güzel oyuncuya destek sevgilisinden geldi.

Muhabironline'ın haberine göre; Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu’nun evine taşındı.

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Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu’nun evine giren hırsızdan sonra sevgilisi Mert Ramazan Demir de Cihangir’deki evinden, Afra Saraçoğlu’na taşındı.

Bir kamyon eşyasını getiren Demir sevgilisini bu süreçte yalnız bırakmayacak.

Chef GPT


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Mert Ramazan Demir Oyuncu sevgilisi
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