MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Taşkın 216 bin TL kira ödediği lüks evinin terasında güneşlendi! O anları paylaştı

Merve Taşkın 216 bin TL kira ödediği lüks evinin terasında güneşlendi! O anları paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2024 13:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Merve Taşkın sosyal medya paylaşımları kadar lüks yaşantısıyla da dikkat çekiyor. Taşkın son olarak lüks evinin kirasını paylaşarak terasında güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Merve Taşkın 216 bin TL kira ödediği lüks evinin terasında güneşlendi! O anları paylaştı

Onlyfans'tan aylık 100 bin dolar kazandığını açıklayan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın her paylaşımıyla adından söz ettiriyor.

Kazancına dair "Ama yetmiyor. Niyetim 1 milyon dolar kazanmak" diyen Merve Taşkın lüks eviyle de gündeme geliyordu.

Boğaz manzaralı bir evde yaşayan fenomen son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

merve

"Aylık kirası 216 bin TL olan evimin terasında güneşlenmek için İstanbul'da hava çok güzel" diyen Merve Taşkın beyaz bikinisiyle poz verdi.

Annesinin yanında giyindi giyinmesine ama... Annesinin yanında giyindi giyinmesine ama...

O anları takipçileriyle paylaşan fenomen yine adından söz ettirdi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzünü gerdirdi! Görenler tanıyamadı... "Abi sen misin?"Yüzünü gerdirdi! Görenler tanıyamadı... "Abi sen misin?"
Estetik yaptırdığına pişman oldu! Gözaltına yaptırdığı dolgu donunca...Estetik yaptırdığına pişman oldu! Gözaltına yaptırdığı dolgu donunca...
Cem Yılmaz'ın oğlu babasının mal varlığını duyunca... Eski eşe nafaka göndermesiCem Yılmaz'ın oğlu babasının mal varlığını duyunca... Eski eşe nafaka göndermesi
Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
'Yeni vergi' sorusuna son noktayı Bakan Şimşek koydu

'Yeni vergi' sorusuna son noktayı Bakan Şimşek koydu

Aracın her yerinden külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri tam 215 milyon lira

Aracın her yerinden külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri tam 215 milyon lira

Ehliyet o kişileri için artık hayal oldu

Ehliyet o kişileri için artık hayal oldu

Bahçeli, kürsüye kolunda sargıyla çıktı, Erdoğan'a çağrı yaptı

Bahçeli, kürsüye kolunda sargıyla çıktı, Erdoğan'a çağrı yaptı

Diyanet İşleri Başkanı'nın kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı! Ece Üner kendini tutamadı

Diyanet İşleri Başkanı'nın kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı! Ece Üner kendini tutamadı

Cem Yılmaz'ın oğlu babasının mal varlığını duyunca... Eski eşe nafaka göndermesi

Cem Yılmaz'ın oğlu babasının mal varlığını duyunca... Eski eşe nafaka göndermesi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.