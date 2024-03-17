Merve Taşkın 216 bin TL kira ödediği lüks evinin terasında güneşlendi! O anları paylaştı

Onlyfans'tan aylık 100 bin dolar kazandığını açıklayan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın her paylaşımıyla adından söz ettiriyor.

Kazancına dair "Ama yetmiyor. Niyetim 1 milyon dolar kazanmak" diyen Merve Taşkın lüks eviyle de gündeme geliyordu.

Boğaz manzaralı bir evde yaşayan fenomen son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

"Aylık kirası 216 bin TL olan evimin terasında güneşlenmek için İstanbul'da hava çok güzel" diyen Merve Taşkın beyaz bikinisiyle poz verdi.

O anları takipçileriyle paylaşan fenomen yine adından söz ettirdi.





