'Mesleği bırakırım' dedi, karar çıktı ancak tekzip yayınlamadı!

Sabah'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı, Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurarak FOX TV'de 20 Mayıs ile 1 Haziran 2018 günleri arasında yayınlanan Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili, haberlerin gerçekleri yansıtmadığı gerekçesi ile tekzip edilmesi talebinde bulundu.

HAKİMLİK KARAR VERDİ

Talebi değerlendiren Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimi Coşkun Kurt, "Haberin doğruluğundan emin olmaksızın ve soruşturulmaksızın yayınlandığına, bu bağlamda itiraf ve aşağılayıcı nitelikte olduğu" gerekçesi ile bakanlığın talebini kabul etti.

DERHAL TEKZİP YAYINLANMASINA HÜKMEDİLDİ

Kararda, Sağlık Bakanlığı'na ait cevap ve düzeltme metninin söz konusu haber kanalında, Fatih Portakal ile FOX TV Ana Haber programında programın en başında olacak şekilde yukarıdan aşağıya yazı kaydırma tekniği kullanılarak geciktirilmeksizin derhal yayınlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Fakat FOX TV cevap ve düzeltme metnini yayınlamadı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de cevap ve düzeltme metninin henüz yayınlanmadığını doğruladı.



