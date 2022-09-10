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Meslektaşını öldüren fırıncıdan kan donduran sözler: Pişman değilim, zevk alıyorum

10.09.2022 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yerine yönelik silahlı saldırının katil zanlısı tutuklandı. Adliye çıkışında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna kan donduran bir cevap veren katil zanlısı "Pişman değilim, zevk alıyorum" ifadelerini kullandı. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

Meslektaşını öldüren fırıncıdan kan donduran sözler: Pişman değilim, zevk alıyorum

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dükkanının karşısında bulunan boş dükkanı kiralayarak fırın açmak isteyen kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan katil zanlısı fırıncı tutuklandı. Fırıncı, adliye çıkışında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişman değilim, zevk alıyorum" cevabı verdi.

Olay, 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Konya'nın Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi 40463. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırıncılık yapan Erdal Üstüner ortağı ve pastane ustası ile birlikte kiraladıkları iş yerinde olduğu esnada, kendisi gibi fırıncılık yapan Sebahattin Gülbahar'ın silahından çıkan kurşunlara hedef oldu.

Fırıncı ve aynı zamanda harita mühendisi olan Erdal Üstüner'le birlikte yanındaki ortayı Y.A. ve pasta ustası M.Ş.'yi silahla yaraladı. Silahlı saldırı sonrası Erdal Üstüner kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından katil zanlısı, kullandığı aracı mezarlık arkasında terk ederek kayıplara karıştı.

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200'DEN FAZLA GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından cinayet zanlısını yakalamak için özel ekip kuruldu. Şüphelinin Ankara'da olduğu bilgisine ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde şüphelinin peşine düştü. Özel ekip tarafından firari cinayet zanlısını yakalamak için 200'den fazla güvenlik kamera görüntüsü incelendi.

KATİL ZANLISI ANKARA'DA KAFEDE YAKALANDI

Ekipler iki gün önce gece saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir kafede şüpheli Sebahattin Gülbahar ve birlikte kaçtığı düşünülen Mustafa İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bu arada, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karapınar’da bulunan şüpheli Sebahattin Gülbahar'ın oğlu R.G. ve kardeşi H.G. de gözaltına alınmak üzere Konya'ya getirildi.

TUTUKLANDILAR

Kasten öldürme suçundan gözaltına alınan şüpheli Sebahattin Gülbahar ile yardım etmekten gözaltına alınan diğer şüpheliler Mustafa İ., R.G. ve H.G. soruşturmanın yürütüldüğü Beyşehir İlçe Emniyeti Müdürlüğüne sevk edildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde iki gündür devam eden sorgulamalarının ardından işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı ve diğer şüpheliler, Beyşehir Adliyesi’nde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Seydişehir cezaevine gönderildi.

"PİŞMAN DEĞİLİM, ZEVK ALIYORUM"

Katil zanlısı Sebahattin Gülbahar adliye çıkışında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişman değilim, zevk alıyorum." cevabı verirken, "Neden öldürdünüz?" sorusuna ise, "Ekmeğime mani olduğundan öldürdüm" yanıtını verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Beyşehir
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