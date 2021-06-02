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Meslektaşları adına özür dileyen Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

02.06.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran'dan itibaren başlatılan normalleşme kararlarında eğlence mekanları ve müzisyenler hakkında herhangi bir detaya yer verilmemesine müzisyenlerden tepki gelmişti. Tuba Ekinci, meslektaşlarının istek biçimlerinin yanlış olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi. Ekinci'ye şarkıcı Sevcan Orhan'dan sert çıkış gecikmedi. Orhan, Ekinci için "Benim meslektaşım değil! Hiçbir müzisyenin meslektaşı değil. Çünkü kendisi 'müzisyen' değil" dedi.

Meslektaşları adına özür dileyen Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi düzenlenen kabine toplantısının ardından Türkiye'nin korona salgınındaki normalleşme adımlarını açıkladı. Erdoğan, açıkladığı kararlarda müzisyenlerle ilgili detaya yer vermezken, daha sonrasında yayınlanan genelgede de eğlence mekanlarının kapalı kalmaya devam edeceği açıklandı.

BİRÇOK SANATÇIDAN PAYLAŞIM GELDİ

Bu gelişmelerin ardından salgın döneminde sahne alamayan müzisyenlerden art arda tepkiler geldi. Başta Gülben Ergen, Demet Akalın, Hakan Altun ve Tarkan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, müzisyenlerle ilgili herhangi bir adım atılmamasını eleştirdi.

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ADIM ATILMASINI TALEP ETTİ

Müzisyenlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar devam ederken, şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ekinci, eğlence mekanlarının normalleşme takviminde yer almamasına dair müzisyenler tarafından yapılan yorumları anlamsız ve gereksiz bularak Cumhurbaşkanı'ndan mekanlarla ilgili adım atılmasını istedi. Ekinci, meslektaşlarının sert tepkileri adına da özür dilediğini söyledi.

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SEVCAN ORHAN'DAN SERT ÇIKIŞ

Tuğba Ekinci'nin açıklamalarına bir başka sanatçı Sevcan Orhan'dan sert tepki geldi. Orhan, sosyal medya hesabından Ekinci'nin açıklamalarına karşın, "Bu hanımefendi benim meslektaşım değil! Hiçbir müzisyenin meslektaşı değil. Çünkü kendisi 'müzisyen' değil" dedi.

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Sevcan Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımla da müzisyenlerle ilgili herhangi bir adım atılmamasına isyan etti:

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Anahtar Kelimeler:
Sevcan Orhan Tuğba Ekinci
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