Meslektaşları adına özür dileyen Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi düzenlenen kabine toplantısının ardından Türkiye'nin korona salgınındaki normalleşme adımlarını açıkladı. Erdoğan, açıkladığı kararlarda müzisyenlerle ilgili detaya yer vermezken, daha sonrasında yayınlanan genelgede de eğlence mekanlarının kapalı kalmaya devam edeceği açıklandı.

BİRÇOK SANATÇIDAN PAYLAŞIM GELDİ

Bu gelişmelerin ardından salgın döneminde sahne alamayan müzisyenlerden art arda tepkiler geldi. Başta Gülben Ergen, Demet Akalın, Hakan Altun ve Tarkan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, müzisyenlerle ilgili herhangi bir adım atılmamasını eleştirdi.

ADIM ATILMASINI TALEP ETTİ

Müzisyenlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar devam ederken, şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ekinci, eğlence mekanlarının normalleşme takviminde yer almamasına dair müzisyenler tarafından yapılan yorumları anlamsız ve gereksiz bularak Cumhurbaşkanı'ndan mekanlarla ilgili adım atılmasını istedi. Ekinci, meslektaşlarının sert tepkileri adına da özür dilediğini söyledi.