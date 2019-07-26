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Mesut Özil'in sığındığı restoranın isim ve logosu kopya iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

ANTALYA Elmalı'da kurulu Likya Şarapları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özkan, Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın, Londra'da uğradığı bıçaklı saldırı girişiminin ardından sığındıkları Türk restoranın kullandığı isim ve logonun, kendilerinden kopyalandığını söyledi.

Mesut Özil'in sığındığı restoranın isim ve logosu kopya iddiası

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Elmalı'da kurulu Likya Şarapları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özkan, Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın, Londra'da uğradığı bıçaklı saldırı girişiminin ardından sığındıkları Türk restoranın kullandığı isim ve logonun, kendilerinden kopyalandığını söyledi.
​İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, Londra'da uğradıkları bıçaklı saldırı girişimi sonrası Likya adlı Türk restoranına sığındı. Özil'in sığındığı restoranın isminin ve logosunun, Antalya'nın Elmalı ilçesinde şarap üretimi yapan Likya Şarapları firmasından birebir kopyalandığı öne sürüldü. Restoranın isim ve logosunun da göründüğü olay anına ait fotoğrafların medyada yer alması üzerine sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Likya Şarapları Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özkan,"Likya bugün kurumsal kimliği ile tüm Türk ve Avrupa basınında. Sayın Himmet Öcal marka kurumsal kimliğimizi tasarlarken yıllar sonra tescilli kimliğimizin kopyalanacağını ve açılacak bir restoranın tüm televizyon kanallarında karşısına çıkabileceğini düşünebilir miydi acaba?" dedi.
2007'DE TESCİL EDİLDİ
Likya Şarapları'nın Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2007 yılında kurulduğunu belirten Burak Özkan, "Logo birebir aynı, kurumsalımız olduğu gibi kopyalanmış. Çünkü bizdeki şaraba özgü yapılmış bir logo. Likya'daki 'k' harfi amfora, yani eski dönemdeki şarap amforalarını, 'y' harfi bugünkü güncel kadehi temsil ediyor. Amforadan kadehe, tarihten bugüne şarap, tarihi şarap kentine vurgudur. Üzerinde çok düşünülmüş ve çalışılmış bir logodur. Londra'daki restoranda olduğu gibi renkleriyle birlikte logo her şeyiyle kopyalanmış. Tam Türk işi. Tabi bizim markamız yapıldığı ilk yıldan Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tüm görselleriyle tescilli. 2007 yılında piyasaya logo ve markamız tescilli olarak çıkmıştık" diye konuştu.
'ETİK DEĞİL'
Londra'daki restoranın ise 2011'de açıldığını belirten Özkan, kullanılan logonun tamamen copyright, telif hakkı olduğunu belirterek, "Ama başka bir sektörde faaliyet gösterdiği, şarap üretimi yapmadığı için davacı olmadık. Böyle kopyalamalar yapılıyor ama sonuçta etik bir şey değil. Tabi marka değerimize zarar verecek bir şey yapılırsa hukuki girişimde de bulunuruz. Özellikle bu olaydaki fotoğrafın tüm medyada yer alması sonrası logo aynı olunca birçok kişi tarafından bizim restoranımız sanıldı. Sahibi Türk ama tanımıyoruz. Tüm dünyada güzel olan bir şey kopyalanmaya çalışılıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Mesut Özil'in sığındığı restoranın isim ve logosu kopya iddiasıMesut Özil'in sığındığı restoranın isim ve logosu kopya iddiası

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