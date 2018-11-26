“O halde gerçekten su içseniz yarıyor mu? Çünkü sistem bu şekilde ilerliyor! Ancak hemen burada düşen yüzünüzü güldürecek çok önemli bir noktaya değinmekte fayda var. Süper hızlı metabolizmaya sahip bir birey de beslenmesine dikkat etmez ve yeterli düzeyde egzersiz yapmaz ise yine kilo alacaktır. Yani; ‘benim zaten metabolizmam yavaş’ diyerek hemen pes etmeseniz iyi olur. Yapacağımız şey çok net: Sağlıklı beslenecek, fiziksel aktivitemizi arttıracağız! Metabolizmayı canlandırmak bizim elimizde” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk, açıkladı.

6 maddede metabolizmayı canlandırma yolları

1. ODA SICAKLIĞINI DÜŞÜRÜN Yapılan çalışmalara göre, serin bir odada, çok kalın olmayan pijamalarla uyumak vücudumuzda yer alan kahverengi yağ dokusu miktarını arttırıyor. Kahverengi yağ dokusunu nedir peki? Kabaca açıklayacak olursam; yağ doku olmasına rağmen vücudumuzda kas gibi davranan bir doku türüdür. Kas gibi davranmak demek vücuda kalori yaktırmak demek, unutmayın!

2. BİR FİNCAN KAHVE İÇMEYE NE DERSİN? Kafein tüketimi ile metabolizma hızının arttığına ve tip 2 diyabet riskinin azaldığına dair çalışmalar mevcut. Ancak gün içinde çok fazla kafein tüketmek sinirlilik, mide bulantısı veya uykusuzluğa neden olabiliyor. Sağlıklı bir birey için, günde 2-3 fincanı aşmamakta fayda var.

3. STRES DÜZEYİNİZİ DÜŞÜRÜN! Stresli zamanlarınızda aşırı yemek gibi bir alışkanlığınız olmasa bile aldığınız kalorileri vücudunuzun yakması daha zor hale gelebiliyor. 2014 yılında Ohio State Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, aynı besin gruplarını yedikten sonra 24 saatlik bir süre boyunca stres altına girdiklerini bildiren kadınların, strese girmeyen kadınlara kıyasla ortalama 104 kalori daha az yaktıkları tespit ediliyor. Bunun da 1 sene sonunda yaklaşık 5 kilo olarak döneceği bildirilen sonuçlar arasında. Stres, kortizol hormonunun salgılanmasını uyararak metabolizmanın kötüleşmesi ve uzun vadede obezite riskinin artmasına neden olan önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

4. İYİ BİR GECE UYKUSU UYUYUN Uyku konusunda yeterli kaliteye ulaşılamadığında hem kadın hem de erkelerde metabolizmanın yavaşladığı gösterilmiştir. Uzmanlar bu durumu yine vücudun stres altındayken kortizol salgılamasıyla ilişkilendirmektedir. Araştırmalarda gece boyu aralıklı uykunun (sık sık uyandığınız bir uyku) 7 saat deliksiz uykuya kıyasla metabolizmanız için toparlayıcı olmadığı belirtilmektedir.

5. FİZİKSEL AKTİVİTENİZİ ARTTIRIN Her türlü fiziksel aktivitenin hatta sadece 30 dakika boyunca yürümenin- metabolizmayı hızlandırdığı artık biliniyor. Kas kütlenizi arttırmanızın tek yolu onları doğru bir şekilde çalıştırmaktan geçiyor. Bunun için de fiziksel aktivite yapmalı ve doğru besinlerle kaslarınızı beslemelisiniz. Kas kütleniz ne kadar artarsa metabolizmanız da o derece hızlanacaktır.