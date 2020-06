Metabolizmayı hızlandırmanın yolları

Her derdin devası su, metabolizmayı hızlandırmanın doğal yolları arasında da başı çekiyor. Günde en az 2 litre tüketeceğiniz su vücudunuzdaki toksitleri atarak metabolizmanızda önemli bir hızlanma yaratacak.

Bazı baharatlar var ki yediğinizde metabolizmanız bir anda canlanır ama bunun nereden kaynaklandığını bir türlü anlayamazsınız. Her baharat aynı etkiyi yapmayacağı için daha bilinçli bir baharat tüketimi şart. Köri, acı biber ve zencefil metabolizmayı hızlandıran baharatlar arasında başı çeker. Acı biber zaten Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında. Tavuk ve makarna gibi sindirim sisteminizin işini zorlaştıracak gıdaları ise körili tüketmeyi tercih ettiğinizde mideniz gibi metabolizmanızı da sevindirebilirsiniz. Zencefili de bir kase yoğurtla karıştırarak tüketmeyi mutlaka denemelisiniz.

Et, tavuk, balık, yumurta gibi protein ürünleri tükettiğinizde sindirim sisteminiz bunları parçalamak için biraz zorlanacaktır. Ancak bu, sindirim sisteminizin daha uzun süre çalışarak daha çok kalori yakmasına sebep olur. Dolayısıyla diyetinize protein eklediğinizde uzun süre tok kalmanın yanında bir de metabolizmanızı hızlandırmış olursunuz.

Sebzeler metabolizmanızı hızlandıracak lifleri bol miktarda bulunduruyorlar. Lifler aynı zamanda yağların vücuttan atılmasını kolaylaştırdığı ve düşük kalorili oldukları için zayıflama diyetlerinde de çokça bulunduluyor. Dilerseniz yeşilliklerle kahvaltı sofranızı daha hafif hale getirebilir, dilerseniz et yemeklerinin yanında bol bol sebze tüketebilirsiniz.

13. HAREKET EDİN

Eğer amacınız sadece metabolizmanızı hızlandırmak ise ağır sporlara yönelmenize hiç gerek yok. Sadece kendi işinizi kendiniz yaparak bile metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Örneğin ev temizliğinizi kendiniz yapın. Markete, çarşıya, pazara kendi enerjinizi harcayarak yani yürüyerek veya bisiklet sürerek gidin. Geniş hacimli şişelere günde 1-2 defa su doldurmak yerine, küçük su bardakları kullanın ve suyunuz bittikçe mutfağa gidip yeniden doldurun. Asansör kullanmak yerine merdivenleri tercih edin. Böylece, gündelik yaşamınızda çok küçük değişiklikler yaparak metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olabilirsiniz.

14. EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz günlerinde vücudunuz enerji tüketimini hala spor yapıyormuşsunuz gibi bütün gün yüksek seviyede tutar. Böylece spor yaptığınızda metabolizmanızın sadece o an için değil tüm gün boyunca hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Sporun her hali çok faydalıdır ancak bazı metabolizma hızlandırma hareketleri var ki herkesin denemesi gerekiyor. Örneğin mekik çekme hareketini günde 20 tekrarla düzenli olarak yaptığınızda karın kaslarınızın ne kadar aktif çalıştığını kendiniz gözlemleyebilirsiniz. Diğer yandan şınav çekme egzersizi de her gün 8'lik setlerden 3 set tekrar ederek bütün vücudunuzun kaslarını aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bunların yanında yürüyüş ve bisiklet sürme gibi faaliyetleri günlük rutininize eklerseniz metabolizmanızda inanılmaz değişime çok kısa sürede şahit olacaksınız.