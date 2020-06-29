Metabolizmayı hızlandırmanın yolları

Metabolizma hızı yaş, cinsiyet, genetik özellkler gibi değişmesi imkansıza yakın bazı faktörlere dayansa da neyse ki hızlandırmanın bazı yolları mevcut. METABOLİZMA NASIL HIZLANDIRILIR? 1. SU İÇİN Her derdin devası su, metabolizmayı hızlandırmanın doğal yolları arasında da başı çekiyor. Günde en az 2 litre tüketeceğiniz su vücudunuzdaki toksitleri atarak metabolizmanızda önemli bir hızlanma yaratacak. 2. LOKMALARI İYİCE ÇİĞNEYEREK YİYİN Yemek yerken bile enerji tükettiğinizi biliyor muydunuz? Bu süreyi ne kadar uzatırsanız, ne kadar yavaş yerseniz o kadar çok enerji harcarsınız. Ayrıca küçük parçalara bölerek bol bol çiğnediğinizde sindirim sisteminizin işini kolaylaştırmış olup metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. 3. KAHVALTI YAPMADAN GÜNE BAŞLAMAYIN Sabah kahvaltısını metabolizmanızın çalışmaya başlamasını sağlayan marş motoru olarak düşünebilirsiniz. Uyandıktan sonra yemek yemeye ne kadar erken başlarsanız metabolizmanız da o kadar erken uyanır ve mesaisine erken başlar. Böylece günün devamında alacağınız gıdalara daha hazırlıklı olur ve vücudunuzun doğal ritmine o kadar erken adapte olur. 4. DÜŞÜK KALORİLİ DİYETLERDEN UZAK DURUN Bazen o elbisenin içine girebilmek veya o davette en fit kadın olmak için hızlı kilo verme derdine düşüyor olabilirsiniz. Ancak hızlı kilo verdiren diyetler genellikle çok düşük kalorilidir ve bu kadar az kalori almak metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olur. Çünkü metabolizmanızın çalışması için en çok ihtiyacı olan şey enerjidir. Yeteri kadar enerji sağlayamazsanız o da çalışmayı reddedecektir. Böylece verdiğiniz kilolar yavaşlayan metabolizmanız yüzünden vücudunuza fazlasıyla geri döner.

5. DİYETİNİZE PROTEİN EKLEYİN Et, tavuk, balık, yumurta gibi protein ürünleri tükettiğinizde sindirim sisteminiz bunları parçalamak için biraz zorlanacaktır. Ancak bu, sindirim sisteminizin daha uzun süre çalışarak daha çok kalori yakmasına sebep olur. Dolayısıyla diyetinize protein eklediğinizde uzun süre tok kalmanın yanında bir de metabolizmanızı hızlandırmış olursunuz. 6. AZAR AZAR AMA SIK SIK YİYİN Günü 1-2 öğünle tam doyarak geçirdiğinizde iyi bir şey yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama asla değil. Bu şekilde bir beslenmeyle uzun süre besin almadığınız için metabolizmanız yediklerinizi enerjiye çevirmek yerine tutmayı yeğler çünkü bir tür krizde olduğunu düşünür. Ama eğer bu 1-2 öğünde yiyeceğiniz yemeği 5'e veya 6'ya bölerek yerseniz metabolizmanız hızlanacak, çünkü metabolizmanız sürekli yeni gıda aldığı için eskileri vücudunuzda tutma ihtiyacı duymayacak. Günde 3 ana öğün beslenip aralarına da küçük ara öğünler serpiştirdiğinizde metabolizmanız hiç olmadığı kadar hızlanacaktır. 7. BAHARAT TÜKETİN Bazı baharatlar var ki yediğinizde metabolizmanız bir anda canlanır ama bunun nereden kaynaklandığını bir türlü anlayamazsınız. Her baharat aynı etkiyi yapmayacağı için daha bilinçli bir baharat tüketimi şart. Köri, acı biber ve zencefil metabolizmayı hızlandıran baharatlar arasında başı çeker. Acı biber zaten Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında. Tavuk ve makarna gibi sindirim sisteminizin işini zorlaştıracak gıdaları ise körili tüketmeyi tercih ettiğinizde mideniz gibi metabolizmanızı da sevindirebilirsiniz. Zencefili de bir kase yoğurtla karıştırarak tüketmeyi mutlaka denemelisiniz.

8. DİYETİNİZE SÜT ÜRÜNLERİ EKLEYİN Süt yoğurt, ayran ve kefir gibi bol kalsiyumlu besinler metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olur. Metabolizma hızınız için ihtiyazınız olan kalsiyumu ister öğle ve akşam yemeklerinde birer kase yoğurt veya ayran olarak, isterseniz de kahvenize koyacağınız sütten faydalanarak karşılayabilirsiniz. 9. BOL BOL ÇİĞ SEBZE TÜKETİN Sebzeler metabolizmanızı hızlandıracak lifleri bol miktarda bulunduruyorlar. Lifler aynı zamanda yağların vücuttan atılmasını kolaylaştırdığı ve düşük kalorili oldukları için zayıflama diyetlerinde de çokça bulunduluyor. Dilerseniz yeşilliklerle kahvaltı sofranızı daha hafif hale getirebilir, dilerseniz et yemeklerinin yanında bol bol sebze tüketebilirsiniz. 10. YEMEKTEN SONRA YATMAYIN Özellikle ağır yemekler yediyseniz kendinizi yemekten sonra daha da ağır hissetmeniz çok normal. Aman dikkat edin, bu ağırlık sizi iyice mayıştırarak kanepeye kitlemesin. Metabolizmanızın zaten zor olan işini bir de siz zorlaştırmayın. Ana öğünden sonra yapacağınız hafif yürüyüşler metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olacaktır. Aksi takdirde o da sizin gibi mayışıp yavaşlayabilir.

11. UYKUNUZU DÜZENLEYİN Uykunuz metabolizmanızın hızlanması için beslenme ve egzersiz kadar önemli. Elbette eskiden söylendiği gibi en geç 12'de yatıp tamı tamına 8 saat uyumanız gerektiğini vurgulamak yanlış olur çünkü herkesin gündelik yaşamı ve ihtiyacı olan uyku saati farklıdır. Metabolizmanızın çalışma prensibi size gün içinde maksimum enerjiyi sağlayıp aynı zamanda aç kalmanızı önleyecek kadar da depolama yapmak olduğu için gün içinde nerede ne kadar enerji üretmesi gerektiğini alışkanlıklarınızdan yola çıkarak öğrenmesi gerekiyor. Ama siz uyku saatinizi sürekli olarak değiştirirseniz size uyum sağlaması çok zor olur. Bu sebeple aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterirseniz metabolizmanızın doğru çalışmasına katkıda bulunmuş olursunuz. 12. KAFEİN TÜKETİMİNİ DÜZENLEYİN Gün içerisinde metabolizmanızı hızlandırmak amacıyla tüketirken en çok zevk alacağınız besin maddesi hiç kuşkusuz kafein. Ve ilk akla gelen içecek de kahve. Günde 2 fincan kahve tükettiğinizde anın keyfini çıkarırken bir yandan da metabolizmanızı hızlandırarak kahveden alacağınız hazzı çifte katlayabilirsiniz. Yalnız tüketilen kahve miktarına dikkat etmekte fayda var. Uzmanlar 2 fincandan sonrasının bağımlılık yapabileceği yönünde uyarıyor.