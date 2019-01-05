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Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli kar yağışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 22:54 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında Ankara'da yarın kuvvetli kar yağışı beklendiği açıklandı.

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 santimetre örtü bırakacağı belirtildi.

Pazar gece ve pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara'daki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle başta ulaşım sorunları olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

(AA)

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