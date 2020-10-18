Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara çevrelerinde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

VALİLİK'TEN DE UYARI

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebilir. Vatandaşlarımızın oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. (AA / İHA)

