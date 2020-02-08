Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı! Van'da bazı yollar ulaşıma kapatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava yağışlı olacak.
Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Hatay, Osmaniye, Adana Doğu kesimleri ve Sakarya çevrelerinde yağış öngörülüyor.
Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyılarında ve Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağacağı tahmin ediliyor.
FIRTINA BEKLENİYOR
Rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in yüksek ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
VAN'DA BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla bazı bölgelerde yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Van-Gürpınar kara yolunun Kurubaş Geçidi yoğun kar yağışı ve tipi, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisi ile Van-Çatak kara yolu yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesine karşı saat 22.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı."
Ulaşıma kar ve tipi engeli
Yurdun birçok noktasında kar yağışı etkili oluyor. Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Konya'da, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Konya-Ankara ve Konya-Afyonkarahisar kara yolları çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Kars'ta da kar ve tipi yüzünden kapanan 27 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyor.
TENDÜREK GEÇİDİ'NDE GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE KADAR DÜŞTÜ
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu. Tipi nedeniyle özellikle geçidin en yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar rampalarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Tipiye hazırlıksız yakalanan bazı ağır tonajlı araçların sürücüleri, söz konusu rampaları çıkamayarak yolda kaldı.
Buzlanmanın da etkili olduğu bölgede, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Türkiye-İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan çok sayıda TIR şoförü de Doğubayazıt'taki dinlenme tesislerinde tipinin etkisini kaybetmesini bekliyor.
Yolda kalan TIR şoförlerinden Mehmet Emen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tendürek Geçidi'nde 6 saattir mahsur kaldığını söyledi. Emen, "Iğdır'dan yola çıktım ve Siirt'e canlı hayvan götürüyordum. Tipi nedeniyle rampayı çıkamadım, 6 saattir de buradayım. Karayolları ekiplerinin gelip yolu açmasını bekliyoruz." dedi. Bu arada, TIR şoförlerinden Veysel Arslan ise tipi nedeniyle 5 saattir yolda mahsur kaldığını ve yiyeceğinin de bittiğini söyledi.
KARS'TA 29 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Kars'ta aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi dolayısıyla dün akşam saatlerinde il merkezine bağlı 5 köy yolunun yanı sıra ilçelerden Digor'da 7, Kağızman'da 10, Sarıkamış'ta 7 olmak üzere toplam 29 köy yolu ulaşıma kapattı.
Bu yollarda yeniden ulaşımı sağlamak için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar sonucu söz konusu kapalı yollardan il merkezine bağlı Hacıhalil ve Küçük Yusuf köylerinin yolları yeniden trafiğe açan ekipler, diğer 27 yolda ulaşımı yeniden sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
Ekiplerin iş makineleri desteğinde yürüttükleri çalışmalar, kar kalınlığının bazı yollarda yer yer 1 metreye ulaşmasına ve soğuk hava ile tipiye rağmen sürdürülüyor.
Özellikle yoğun tipi, gün boyu aralıklarla yağan kar sebebiyle kapanan birçok yolunu ulaşıma açan ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.
"EKİPLER YOLU AÇMASA EVİMİZİN ÖNÜNE BİLE ÇIKAMAYIZ"
Yolu kapanan köy sakinlerinden Erkan Gülbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabahtan itibaren kar yağışı ve tipinin etkili olup sık sık yolları trafiğe kapattığını ifade etti.
Karla mücadele ekiplerinin yolları açmak için büyük gayret gösterdiğini dile getiren Gülbaba, "Ekipler sağ olsun, gece-gündüz demeden yollarımızı açıyor, onlar yolu açmasa evimizin önüne bile çıkamayız. Havalar çok soğuk. Sabahtan beri tipi var, sürekli yollar kapanıyor ama aradan fazla zaman geçmeden ekipler gelip hemen yollarımızı açıyor." dedi.
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