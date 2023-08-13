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Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı geldi, tüm plajlar kapatıldı

13.08.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 'fırtına' uyarısı sonrası tüm plajlar halka kapatıldı.

Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı geldi, tüm plajlar kapatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Şarköy'de Kaymakam Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Komisyonu ilçede, bugün plajların halkın kullanımına kapatılması kararı aldı.

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Kararda, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından 13 Ağustos 2023 tarihinde bölgemizde şiddetli fırtına olacağı uyarısı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki plajların halkımızın kullanımına kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şarköy Fırtına plaj

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