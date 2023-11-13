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Meteoroloji'den İstanbul ve 12 il için sarı kodlu uyarı! Bu saatlere dikkat, kuvvetli geliyor! (13 Kasım 2023 hava durumu)

13.11.2023 06:58 | Son Güncelleme:
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Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu için bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini belirtti. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de bazı bölgelere dikkat çekip "Su baskını, dere taşması yapabilir." ifadelerini kullandı. İşte, Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklaması ve 13 Kasım 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporu...

Meteoroloji'den İstanbul ve 12 il için sarı kodlu uyarı! Bu saatlere dikkat, kuvvetli geliyor! (13 Kasım 2023 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. İşte, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü için yayımlanan hava durumu tahmin raporu...

O İLLER İÇİN KRİTİK UYARI

Hava durumu konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen dün, bugünü işaret ederek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Marmara, Ege, Batı Akdeniz'e bu gece yarısından sonra yağış geliyor. Pazartesi günü İstanbul dahil bu bölgelerde akşama kadar yağış kuvvetli olacak. Dikkatli olalım. İstanbul bugün 19 derece yağış yok. Ama yarın sabah ve yarın kuvvetli yağış var. Su baskını, dere taşması yapabilir."

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının Batı bölgelerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Bugün için Meteoroloji'den kuvvetli yağıiş uyarısı geldi. Açıklamada "Yağışların, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli rüzgar beklenen illere ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 16°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş dışında bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güneyinde, akşam saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle ve akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde güneyli, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısı ile Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

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