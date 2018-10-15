Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Bursa, Balıkesir, Konya, Niğde, Kayseri, Ordu, Giresun, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyıları ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Ayrıca, bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, hava kalitesinin azalması ve görüş mesafesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
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