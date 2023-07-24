HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den İstanbullulara müjde! Kavurucu sıcaklara yağmur molası! 24 Temmuz 2023 il il İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

Meteoroloji'den İstanbullulara müjde! Kavurucu sıcaklara yağmur molası! 24 Temmuz 2023 il il İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

24.07.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili Meteroloji'den İstanbulluları sevindirecek son dakika açıklaması geldi. Yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre megakent İstanbul'da kavurucu sıcaklara 1 günlük ara verecek. İstanbul'un yanı sıra Bursa ve Trabzon gibi çok sayıda ilde sağanak yağış görüleceği aktarıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü Ankara, İzmir ve İstanbul dahil il il hava durumu...

Meteoroloji'den İstanbullulara müjde! Kavurucu sıcaklara yağmur molası! 24 Temmuz 2023 il il İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İstanbul'da kavurucu sıcaklara 1 günlük yağmur molası geliyor. Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinde yağmur bekleniyor. Öte yanan Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağış görülecek. İşte 24 Temmuz 2023 Salı günü hava durumu...

İSTANBULLULARI RAHATLATAN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklara 1 günlük yağmur molası geliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (24 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

Hava durumu konusunda Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı illeri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor."

HAVA SICAKLIKLARI O İLLERDE 4 İLA 8 DERECE AZALACAK

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hissedilir derecede azalacağı kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre kuzey ve iç kesimlerde de hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN 'YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ' VE 'RÜZGAR' UYARISI

Meteoroloji'den art arda 2 uyarı geldi. Hava durumu tahmin raporunda " Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu:

İşte o açıklama:

"Rüzgarın Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusu) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

1

2

3

4

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna'dan sonra yeni hedef Polonya mı? Putin'in ardından Lukaşenko'dan açıklama: 'Batıya gitmek istiyorlar'Ukrayna'dan sonra yeni hedef Polonya mı? Putin'in ardından Lukaşenko'dan açıklama: 'Batıya gitmek istiyorlar'
Kiralık ev arayanlar dikkat! Ev sahiplerinden yeni kriter: 'Özellikle Avrupa Yakası'nda moda'Kiralık ev arayanlar dikkat! Ev sahiplerinden yeni kriter: 'Özellikle Avrupa Yakası'nda moda'
İspanya'da sandıktan hükümeti kuracak sonuç çıkmadıİspanya'da sandıktan hükümeti kuracak sonuç çıkmadı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul bugün hava nasıl istanbul hava durumu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.