Meteoroloji'den kritik 60 gün uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat! 7 Haziran 2023 Ankara İzmir, İstanbul, hava durumu

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Meteoroloji'den bazı şehirler için 60 gün uyarısı geldi. Yapılan hava durumu açıklamasına göre sıcak havaların yerini dolu fırtına ve sağanak yağış alacak. İşte 7 Haziran 2023 Çarşamba günü Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA)

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini aktardı.

HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyurdu.

METEOROLOJİ'DEN 'RÜZGAR' AÇIKLAMASI

Öte yandan Meteoroloji'den rüzgar açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor" ifadesine yer verildi.

"AKSİYONLU BİR SÜRECE GİRİYORUZ!"

Öte yandan Hava Forum'dan yapılan açıklamada "Tüm belediyeler rögar ve mazgal temizliklerini şu önümüzdeki 60 gün dikkat etmeli... Aksiyonlu bir sürece giriyoruz. 1 ayda yağan yağmuru 1 saatte alabileceğimiz yağışlı günler görebiliriz. Uzun vade tahminler buna işaret ediyor, dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız" ifadelerine yer verildi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU





