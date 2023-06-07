Meteoroloji'den kritik 60 gün uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat! 7 Haziran 2023 Ankara İzmir, İstanbul, hava durumu

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Meteoroloji'den bazı şehirler için 60 gün uyarısı geldi. Yapılan hava durumu açıklamasına göre sıcak havaların yerini dolu fırtına ve sağanak yağış alacak. İşte 7 Haziran 2023 Çarşamba günü Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu...
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini aktardı.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyurdu.
Öte yandan Meteoroloji'den rüzgar açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor" ifadesine yer verildi.
Öte yandan Hava Forum'dan yapılan açıklamada "Tüm belediyeler rögar ve mazgal temizliklerini şu önümüzdeki 60 gün dikkat etmeli... Aksiyonlu bir sürece giriyoruz. 1 ayda yağan yağmuru 1 saatte alabileceğimiz yağışlı günler görebiliriz. Uzun vade tahminler buna işaret ediyor, dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız" ifadelerine yer verildi.
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu