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SON DAKİKA | Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün ve yarın etkili olacak

12.03.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre yurdun iç kesimlerinde bugün ve yarın kuvvetli yağış etkili olacak. Yağışların Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Konya, Ankara, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş için kuvvetli, Adana için ise çok kuvvetli yağış uyarısında da bulundu. İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir için de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün ve yarın etkili olacak

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın yurdun iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, bugün ve yarın havanın soğumasıyla yağışlar, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacak.

Yağışların Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Konya'nın kuzey ve batısı, Ankara'nın güneyi ile Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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DOĞU AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş için kuvvetli, Adana için ise çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak.

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Yağışların, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli, Adana'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Bölgedeki yağışların, yüksek kesimlerde (1600 metre üzeri) yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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4 İL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir için de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, yarın 4 ilde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Salı sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

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