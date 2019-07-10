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Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu gece etkisini arttıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Marmara'nın batısında bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge geneline yayılması ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu gece etkisini arttıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop), yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA'NIN BATISINDA ETKİSİNİ ARTTIRACAK

Marmara'nın batısında bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge geneline yayılacağı ve yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yağışların, Trakya'da yarın sabah saatlerinden sonra, bölge genelinde öğle saatlerinin ardından etkisini kaybedeceği bekleniyor.

VATANDAŞLARA 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Vatandaşların, söz konusu bölgelerde görülecek yağış nedeniyle meydana gelebilecek fırtına, yerel dolu, ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

(AA)

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Meteoroloji Marmara hava durumu Son dakika

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