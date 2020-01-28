HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! İstanbullular dikkat, sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! İstanbullular dikkat, sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin yaptığı son hava durumu tahminlerine göre Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

Bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile sabah Kırklareli kıyı kesimi ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel), öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Cezayir’de askeri uçak düştü: 2 ölüCezayir’de askeri uçak düştü: 2 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul sağanak Meteoroloji Marmara Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları!

Türkiye'de ilk! Doğada gözden kayboluyorlar

İşte EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri!

İşte EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri!

Elazığ depremi sonrası fayın kalbinde inceleme

Elazığ depremi sonrası fayın kalbinde inceleme

'İki bölge arası tetikte' uyarısı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Depreme yakalanan sürücülerin yaşadığı panik kamerada

Depremden böyle kaçtılar

Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında

Coronavirüs alarmı! Bakanlık'tan sonuçlar bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.