Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Dikkat İstanbul, İzmir, Antalya başta olmak üzere birçok ilde görülecek (1 ARALIK 2022 YURTTA HAVA DURUMU)

Meteoroloji'den son dakika 'hava durumu' açıklamasında bulunuldu. Hava durumu konusunda yapılan açıklamanın ayrıntıları 1 Aralık Perşembe günü dışarıya çıkacak olan kişiler ile işe gitmek için yola koyulacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il 1 Aralık hava durumu...
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Ardahan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olaylara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne çevreleri, Kırklareli’nin kuzey ilçeleri, Tekirdağ’ın batısı, Çanakkale’nin güney ve batısı ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile yarın Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatısı ile Karaman, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Sinop hariç) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
RİZE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu