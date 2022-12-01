Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Dikkat İstanbul, İzmir, Antalya başta olmak üzere birçok ilde görülecek (1 ARALIK 2022 YURTTA HAVA DURUMU)

Meteoroloji'den son dakika 'hava durumu' açıklamasında bulunuldu. Hava durumu konusunda yapılan açıklamanın ayrıntıları 1 Aralık Perşembe günü dışarıya çıkacak olan kişiler ile işe gitmek için yola koyulacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il 1 Aralık hava durumu...

BUGÜN (1 ARALIK) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Ardahan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olaylara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne çevreleri, Kırklareli’nin kuzey ilçeleri, Tekirdağ’ın batısı, Çanakkale’nin güney ve batısı ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile yarın Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatısı ile Karaman, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 16°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Sinop hariç) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RİZE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı bulutlu



