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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Dışarı çıkan çok pişman olacak: Kuvvetli geliyor! İşte 6 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

06.04.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları 6 Nisan 2023 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı iller için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Nisan 2023 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Dışarı çıkan çok pişman olacak: Kuvvetli geliyor! İşte 6 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 6 Nisan 2023 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İstanbul başta olamk üzere, Kocaeli, Ege bölgesinin kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısı dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. 5 günlük hava durumu tahmin raporuna haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 6 Nisan 2023 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (6 NİSAN 2023 PERŞEMBE)

Hava durumu konusunda Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Gaziantep, Kilis, Siirt, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirkem diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

METETOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

GÜNEY ANADOLU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji bölgede yaşayan vatandaşları yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yolava, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Denizli, Manisa ve Uşak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli , yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

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