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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 09:18 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava durumu tahminine göre, bugün hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik olması bekleniyor. Yağışları için ise, Doğu Anadolu'nun batısı ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç Anadolu'da ise yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul havanın son tahminlere göre bugün parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı, sabah saatlerinde doğusu çok bulutlu zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu, Kastamonu çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle hafif yağmur, doğusunun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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