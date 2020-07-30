HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Sağanak geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 19:07 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den alınan verilere göre Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tanıtımı yapıldı! İşte uzaya çıkmanın bedeli Tanıtımı yapıldı! İşte uzaya çıkmanın bedeli
Belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı! Belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı!
MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

En Çok Okunan Haberler

Emniyet'ten 'Ekrem Dönmez' açıklaması

Emniyet'ten 'Ekrem Dönmez' açıklaması

Dolandırılmıştı! Müge Anlı açıklaması olay oldu

Dolandırılmıştı! Müge Anlı açıklaması olay oldu

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Dikkat! Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Dikkat! Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

İlginizi Çekebilir

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Tanıkken borçlu oldu! Tüm mal varlığına haciz konuldu

Tanıkken borçlu oldu! Tüm mal varlığına haciz konuldu

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan il sağlık müdürlerine bayram talimatı!

Bakan Koca'dan bayram talimatı!

Belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı!

Belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı!

MİT tespit etti, 4 terörist öldürüldü

MİT tespit etti! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular

Çok acı! Ablasından 10 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Çok acı! Ablasından 10 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Adana'da maske takmak zorunlu oldu

Bir ilde daha zorunlu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.