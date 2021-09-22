Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri sonrası "Telefonunuzu kapatın" çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerinde birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peş peşe sel, su baskını, yıldırım uyarıları yapıldı.

İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski müdürü Ahmet Uçar yağışla ilgili "Bugün saat 14:00 itibari ile son 24 saatte yurdumuzda meteoroloji istasyonlarında kaydedilmiş yağış miktarları, Yeni gelen sistemin yağışının Trakya'da akşam saatlerinde başlaması geceye doğru ise İstanbul'u etkisi altına alması bekleniyor." tahmininde bulundu.

UKRAYNA VE RUSYA'DAN GELİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, "Türkiye'nin yeni bir alçak basıncın etkisine girdiğini belirterek, "Ukrayna ve Rusya üzerinden gelen hava sistemi ülkemizin batı bölgelerine doğru hareket ediyor." dedi.

ETKİSİNİ GECE GÖSTERECEK

Demirhan, yaptığı açıklamada "Bu hava sistemi bu gece itibarıyla özellikle İstanbul, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Trakya ve Türkiye'nin orta kesimlerini etkisi altına alacak." diye konuştu.

YANGIN TEHLİKESİ

Demirhan, soğuk hava sisteminin İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz'e yakın olan batı bölgesinde de kendisini hissettireceğini vurgulayarak "Ukrayna ve Rusya üzerinden gelen hava sistemin perşembe günü biraz daha şiddetlenmesini, sağanağın etkili olmasını bekliyoruz. Bu yağış beraberinde gök gürültüsü ve şimşeği de getireceği için özellikle yangın tehlikesine dikkat etmemiz gerekli." dedi.

"TELEFONUNUZU KAPATIN" ÇAĞRISI

"Dış mekandaysak bu saatlerde cep telefonumuzu da kapatmamızda fayda var" diyen Demirhan "Ayrıca bu sistem sel tehlikesini de taşıyor. Kuvvetli yağışlarla beraber Batı ve Orta Karadeniz'de, dere yataklarının olduğu bölgelerde su baskını ihtimali var. Buna bağlı olarak da can ve mal kayıpları yaşanabilir. Buna karşı önlem almak gerekiyor. İstanbul'da bu gece itibarıyla başlayacak, yarın da etkili olacak kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Ege'nin doğu ve orta kesimlerinde ve Trakya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel ihtimali de var. Perşembe günü sistem doğu bölgelerimize kayacak." diye konuştu.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Şiddetli rüzgarın da etkili olacağını belirten Demirhan, sıcaklıklarda da düşüş beklendiğini bildirdi. Demirhan, "Geçtiğimiz hafta sıcaklıklar 29-28 derece civarındaydı. Sıcaklıklar zaten 5 derece düşmüştü. Bu hava sistemiyle sıcaklıklar 5 derece daha düşecek. Hava sıcaklıkları gündüz 18 dereceye, gece de 12 dereceye kadar düşebilir. Önce İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'ni etkileyen ve sonradan doğuya ilerleyen hava sistemi, cuma günü etkisini kaybedecek. Cuma günü sıcaklıklar 23 dereceye kadar çıkabilir." bilgisini verdi.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği'nden beklenen yağışla ilgili "İstanbul’da Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; bugün akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağı beklenen yağışların, yarın (23 Eylül) öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yaptı.

İşte illere göre hava durumu tahminleri...

ANKARA °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

5 günlük hava tahmini:



