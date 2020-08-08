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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (8 Ağustos yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 07:06 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Ağustos verilerine göre Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (8 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

8 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

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