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METEOROLOJİ UYARDI! Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu ne? Kar ve sağanak yağış geliyor!

08.12.2023 23:58 | Son Güncelleme:
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Yarın hava nasıl olacak merak ediliyor. Yurt genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlar oldukça zorlu anlar yaşıyor. 9 -10 Aralık hava durumu tahminleri araştırılıyor. Kimi bölgelerde kar yağışı etkili olurken kimi bölgelerde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Peki, 9 Aralık (Yarın) hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu ne? Meteoroloji kar ve sağanak yağışa karşı uyardı!

METEOROLOJİ UYARDI! Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu ne? Kar ve sağanak yağış geliyor!

Hafta sonu hava durumu merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 11 kente sarı kodlu, 3 kente ise turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak batı kesimlerde mevsim normalleri altına düşmesi beklenirken Trakya için kar uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda kuvvetli sağanak yağış görülecek. Marmara ve Kuzey Ege'de de kuvvetli rüzgar görülecek. İşte hafta sonu hava durumu detayları...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke geneli (Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batısı, Mersin çevreleri ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU NE?

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda şiddetli, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 7°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 9°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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